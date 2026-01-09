Donald Trump anuncia que se reunirá con Gustavo Petro en la primera semana de febrero

A través de su red social Truth Social, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, informó en un post que se reunirá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la primera semana de febrero. Los mandatarios de ambas naciones dialogarán sobre el narcotráfico en la región del Caribe en medio de la crisis política y social en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Espero tener una reunión con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que funcionará muy bien para Colombia y los EE. UU.”, declaró Trump en el posteo de su red social.

Este anuncio se hace público en el marco de la última entrevista que Gustavo Petro concedió a la prensa. “A Donald Trump, como dijo en el trino, le gustó nuestra conversación y nos vamos a ver en persona, pues creemos que es el mecanismo correcto”, declaró al medio El País el mandatario colombiano.

Sin embargo, días atrás (y durante su campaña en su lucha contra las organizaciones narcoterroristas, como él mandatario llama), mencionó sus deseos de intervenir militarmente en Colombia, hasta llegó a decirle a Gustavo Petro que debe “cuidarse el trasero” y lo acusó de mantener fábricas de cocaína.

