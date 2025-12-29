Donald Trump asegura que EE.UU. destruyó una instalación de fabricación de droga en Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se incrementa y es que el mandatario norteamericano, Donald Trump, afirmó este 29 de diciembre que las fuerzas militares de su país destruyeron una instalación de producción de droga en Venezuela la semana pasada.

Aunque evitó dar mayores detalles, el mandatario estadounidense señaló ante varios medios como la agencia Reuters que se trata de una operación de una zona donde presuntamente cargarían embarcaciones con droga.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas (…) Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área… es el área de implementación”, señaló Trump.

Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos aún no especificó qué punto territorial fue atacado en territorio venezolano. Por su parte, el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro aún no se ha pronunciado sobre este hecho.

