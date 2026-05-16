Capturan en Argentina Luis Flores, acusado de matar a su pareja cosmiatra

Luis André Flores Julca, de 33 años, acusado del feminicidio de su expareja Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, fue capturado en Argentina tras permanecer prófugo e integrar la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter).

La detención ocurrió en la ciudad de Corona, en la provincia de Santa Fe, luego de que un ciudadano brindara información sobre su ubicación.

#LOÚLTIMO 🚨 Luis Andre Flores Julca, fue capturado en la ciudad de Coronel, provincia de Buenos Aires, tras un operativo coordinado entre INTERPOL Argentina y la OCN INTERPOL Lima. El prófugo se desplazaba utilizando una bicicleta y la modalidad de “mochilero” para evadir a las… pic.twitter.com/QLhHDQw0Hh — Latina Noticias (@Latina_Noticias) May 16, 2026

Tras recibir la alerta, agentes de Interpol Buenos Aires coordinaron acciones con la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima, debido a la orden de detención internacional emitida el pasado 19 de abril. Flores Julca fue intervenido mientras se desplazaba en bicicleta.

El sujeto es señalado como el principal sospechoso del crimen ocurrido en Surquillo, donde Yajaira Sigueñas fue encontrada con graves quemaduras y heridas punzocortantes el 11 de abril. La joven falleció semanas después en un hospital.

🔴 #Comunicado | El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informa: pic.twitter.com/oVvMzdEfXM — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) May 16, 2026

Las autoridades peruanas ya coordinan el proceso de extradición para que el detenido responda ante la justicia peruana. El Mininter ofrecía S/50 mil de recompensa por información que permitiera su captura.

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