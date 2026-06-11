Donald Trump cancela ataques contra Irán y menciona un posible acuerdo con otros países

El presidente de Estados Unidos anunció la suspensión de los bombardeos previstos contra Irán tras afirmar que las negociaciones alcanzaron el más alto nivel de liderazgo iraní y cuentan con aprobación de múltiples países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la cancelación de los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán, luego de asegurar que las negociaciones con la República Islámica avanzaron hasta alcanzar un acuerdo preliminar respaldado por actores clave de la región.

A través de un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario explicó que tomó la decisión tras confirmar que las conversaciones fueron elevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y recibieron su aprobación. “He cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, señaló.

NEGOCIACIÓN EN ETAPA FINAL Y CON RESPALDO INTERNACIONAL

Horas después, desde el Despacho Oval, Trump afirmó que el acuerdo se encuentra en su fase final y que podría formalizarse en los próximos días. “Hicimos un gran acuerdo”, declaró, al indicar que los documentos están “bastante avanzados” y que la firma podría concretarse incluso durante el fin de semana en Europa, con participación del vicepresidente JD Vance.

El mandatario sostuvo que los puntos centrales del entendimiento ya han sido aprobados tanto en concepto como en detalle por todas las partes involucradas. Según indicó, además de Estados Unidos e Irán, participaron países como Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

Trump también vinculó el resultado de las negociaciones con la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio global de petróleo, y precisó que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos se mantendrá vigente hasta que el acuerdo sea firmado de manera oficial.

El anuncio se produce tras varios días de alta tensión en Medio Oriente, marcados por ataques cruzados, amenazas sobre infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Horas antes, autoridades iraníes habían advertido que cualquier nueva ofensiva estadounidense provocaría una respuesta más contundente y podría ampliar el conflicto a toda la región.

Pese al avance anunciado, Trump no precisó el contenido exacto del acuerdo ni los compromisos asumidos por cada país, aunque adelantó que la fecha y el lugar de la firma serán informados en breve. Hasta entonces, las medidas militares adoptadas durante la crisis se mantendrán activas mientras se concreta el cierre formal de las negociaciones.

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