Donald Trump extiende por 90 días más la tregua arancelaria con China

La relación comercial entre Estados Unidos y China suma un nuevo capítulo. Durante la noche del lunes 11 de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que aplaza por otros 90 días la entrada en vigor de nuevos aranceles contra el gigante asiático. La medida se adoptó justo antes de que caducara la prórroga anterior, lo que evitó que se aplicaran de inmediato tarifas adicionales a productos procedentes de China.

El anuncio se produjo en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo de las negociaciones bilaterales, que buscan poner freno a una prolongada guerra comercial.

Este nuevo margen busca reabrir espacios de diálogo con Pekín. La decisión no sorprendió del todo a los mercados, ya que había sido anticipada por medios estadounidenses tras la última ronda de conversaciones celebrada en Estocolmo a finales de julio.

RESPUESTA DE CHINA

Desde Pekín, el Ministerio de Comercio confirmó la extensión y expresó que espera un resultado que respete la igualdad y el beneficio mutuo. En declaraciones previas, funcionarios chinos habían mostrado cautela, pero también disposición a continuar con el intercambio para reducir las tensiones.

La disputa arancelaria entre ambas potencias se remonta a meses atrás, cuando Washington impuso gravámenes de hasta 145% sobre productos chinos, mientras Pekín respondió con incrementos del 125% a las importaciones estadounidenses. Un acuerdo parcial alcanzado en mayo permitió reducir temporalmente estas tarifas y establecer una tregua de 90 días, que ahora ha sido prolongada.

Expertos en comercio internacional advierten que, si bien esta extensión puede contribuir a evitar un deterioro inmediato en las relaciones, no garantiza la resolución de los problemas de fondo. Las acusaciones mutuas sobre prácticas comerciales desleales y los desequilibrios en la balanza comercial siguen siendo los principales obstáculos para un acuerdo duradero.