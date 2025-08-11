Trump compara delincuencia en Washington D. C. con otras capitales como Lima: “¿Quieren vivir en lugares así?”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Gobierno Federal tomará el mando de la seguridad de Washington D. C. y desplegará la guardia nacional para combatir la creciente ola de delincuencia que se vive en la capital estadounidense.

“Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y recuperaremos nuestra capital. Despliego a la guardia nacional para ayudar a establecer el orden público en Washington”, declaró durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, el mandatario señaló que la tasa de asesinatos en Washington D. C. ha duplicado o triplicado las cifras de otras capitales del mundo, como Bangkok, Bogotá, Ciudad de México e incluso Lima.

“¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo“, dijo el sucesor de Joe Biden.

Cabe resaltar que el jefe de Estado basó el anuncio en unos gráficos que recogen la tasa de asesinato del 2024, donde Washington registró 27.54 por cada 100,000 habitantes; le sigue Bogotá con 15.1 por cada 100,000.

