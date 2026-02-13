Donald Trump invitó a José Jerí a cumbre de presidentes latinoamericanos en Miami

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a José Jerí a la próxima cumbre de alto nivel que reunirá a varios mandatarios de la región de Latinoamérica y el Caribe. Dicho evento se realizará en la ciudad de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

La información confirmada por la Cancillería del Perú, señala que la reunión convocada por Estados Unidos, reunirá a los jefes de estado de la región del hemisferio occidental, bajo la guía de Trump.

Algunos de los países que participarán en la cumbre son Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, entre otros.

Este reunión de presidentes busca una mayor coalición entre los países de la región, fortaleciendo los lazos estratégicos en materia de seguridad, además de la promoción de objetivos de estabilidad democrática y desarrollo compartido.

