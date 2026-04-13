Donald Trump ordena cierre del estrecho de Ormuz para bloquear a Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a sus fuerzas navales que iniciaran un bloqueo en el estrecho de Ormuz para inmovilizar a los puertos iraníes desde este lunes 13 de abril. Esta decisión ocurre tras las conversaciones diplomáticas con Pakistán que terminó en un fracaso.

A pesar de que el mandatario de la Casa Blanca haya pactado con Irán una regua de dos semanas para que reabra el estrecho de Ormúz, al parecer, cambió de opinión. Ahora, con este nuevo movimiento militar, se busca que Irán esté forzado a reabrir el canal que abre el comercio a varios países de oriente medio con el exterior.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las anciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iranías, incluidos todos los puertos iraníes”, alertó el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom) en su cuenta oficial de X.

En ese sentido, el mando militar del país norteamericano indicó que no atacarán o impedirán el paso a las embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz con dirección a otros puertos.

Irán: el manejo del estrecho de Ormuz y su negatividad

Según los reportes de medios internacionales, como DW o CBS, esto ocurre luego de que Irán enfatizáce en que no renunciarán a sus investigaciones nucleares.

No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, indicó que ello no tienen mayor responsabilidad por el fracaso en las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Según el diplomático musulmán, su país se “comprometió con Estados Unidos de buena fe para poner fin a la guerra”, pero que encontró “maximalismo, el cambio constante de condiciones y un bloqueo”.

Con esa postura, la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el ejército ideológizado y mejor armado de la estructura chiita musulmana del ayatolá, informó que mantendrán el “control total” del estrecho, amenazando con atacar si algún buque se acerque al paso de Ormuz.

“Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar son muy ridículas y risibles”, comentó en telvisión nacional el jefe de la Marina de Irán, Shahram Irani.

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