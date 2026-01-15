Temas
Mundo

Donald Trump recibe hoy a María Corina Machado: ¿a qué hora será la reunión en la Casa Blanca?

Mundo
MF.Simborth
MF.Simborth
El presidente de Estados Unidos se reúne este jueves 15 de enero en Washington D.C. con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. Donald Trump la recibirá en La Casa Blanca para compartir un almuerzo privado sin acceso a prensa, en el que se presume analizarán la situación política de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

Según detalles preliminares de la agenda, este encuentro se realizará entre las 11:00 a.m. y 12: 00 p.m.  En esa línea, la Vocería Oficial de Venezuela confirmó a través de su cuenta de X que esta actividad sí se realizará. Como parte de las actividades de la líder opositora en la capital estadounidense, se reunirá también con senadores a las 3:00 p.m.

En una entrevista con Fox News, el republicano señaló que se encontraba “impaciente” por este encuentro y describió a Machado como “una persona muy agradable”. Asimismo, el mandatario declaró a la prensa el pasado miércoles 14 de enero que se comunicó por teléfono con la actual líder de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó de “formidable”. Por su parte, Rodríguez mencionó que se trató de una conversación “productiva y cortés”.

Esta cita en la sede oficial del gobierno de Estados Unidos se da posterior al ofrecimiento de María Corina Machado de compartir su Nobel de la Paz con Trump a manera de agradecimiento por la operación militar que resultó en la captura de Maduro el pasado 3 de enero. No obstante, el comité noruego aclaró que el reconocimiento “no puede ser revocado, compartido o transferido”.

