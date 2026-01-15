Donald Trump recibe hoy a María Corina Machado: ¿a qué hora será la reunión en la Casa Blanca?

El presidente de Estados Unidos se reúne este jueves 15 de enero en Washington D.C. con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. Donald Trump la recibirá en La Casa Blanca para compartir un almuerzo privado sin acceso a prensa, en el que se presume analizarán la situación política de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

Según detalles preliminares de la agenda, este encuentro se realizará entre las 11:00 a.m. y 12: 00 p.m. En esa línea, la Vocería Oficial de Venezuela confirmó a través de su cuenta de X que esta actividad sí se realizará. Como parte de las actividades de la líder opositora en la capital estadounidense, se reunirá también con senadores a las 3:00 p.m.

Agenda de María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en Washington DC este jueves 15 de enero. pic.twitter.com/F2sffiAPvr — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

En una entrevista con Fox News, el republicano señaló que se encontraba “impaciente” por este encuentro y describió a Machado como “una persona muy agradable”. Asimismo, el mandatario declaró a la prensa el pasado miércoles 14 de enero que se comunicó por teléfono con la actual líder de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó de “formidable”. Por su parte, Rodríguez mencionó que se trató de una conversación “productiva y cortés”.

Esta cita en la sede oficial del gobierno de Estados Unidos se da posterior al ofrecimiento de María Corina Machado de compartir su Nobel de la Paz con Trump a manera de agradecimiento por la operación militar que resultó en la captura de Maduro el pasado 3 de enero. No obstante, el comité noruego aclaró que el reconocimiento “no puede ser revocado, compartido o transferido”.

