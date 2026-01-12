Donald Trump recibirá a María Corina Machado el 15 de enero en la Casa Blanca

Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, anunció que recibirá el próximo jueves 15 enero en la Casa Blanca a María Corina Machado, ubicado en Washington, según indicó un funcionario de la administración estadounidense al medio EFE.

El aviso de este encuentro llega luego de que Trump anunciará que se reunirá con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en febrero; además de anticipar que planeaba ser mediador en el futuro de Venezuela, pese a que él mismo se adjudicó el título de presidente interino de la nación caribeña por su red social Truth Social.

En este mismo escenario, Trump descartó que la opositora María Corina Machado pueda liderar el país suramericano como parte de un nuevo gobierno porque supuestamente “no tiene el apoyo” y que, en su lugar, reconociera en la presidencia interino a la mano derecha de Nicolás Maduro, Delcy Rodriguez, quien tiempo atrás se reunió con el gobierno estadounidense en Qatar.

El juego por el nobel

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país (…). Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, comentó Trump sobre la posición política de María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro.

El medio internacional The Washington Post señala que el líder de la Casa Blanca habría decidido no incluir a Machado en los planes de reestructuración de Venezuela por aceptar el Premio Nobel de la Paz, un galardón anhelado por el mandatario estadounidense.

En base a estos acontecimientos, Machado, tiempo después, le dedicó el Nobel a Donald Trump cuando lo recibió. En una entrevista para el medio Fox News, la nobel comentó que “ciertamente quiero dárselo y compartirlo con él (Trump)”, pero el Instituto Nobel noruego le explicó que dicho acto es imposible.

