El Departamento de Estado de los Estados Unidos suspenderá, de forma indefinida, el proceso de trámite para la obtención de visas en 75 países, lo que se traduce en una de las medidas más duras que la administración de Donald Trump ha realizado en su campaña contra la inmigración.

Esta nueva medida afectará a las personas que deseen procesar su visado para inmigrantes, es decir, para quienes deseen o decidan vivir en los Estados Unidos.

La “pausa indefinida” entrará en vigencia el 21 de enero de 2026, y se aplicará a países como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia, Rusia, Nigeria, Afganistán e Irán, que actualmente su población se encuentra resistiendo a una represión masiva por el régimen del ayatolá.

Según la cadena televisiva Fox News, la medida ha cerrado las puertas a los nuevos posibles ciudadanos de los Estados Unidos, afectando a casi un tercio de los casi 200 países que existen. Recordemos que este escenario se produce a solo 5 meses de que se realice la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Además, también la medida se establece luego de que el Departamento de Estado de los EE. UU. ordenara el 2025 un mayor filtro bajo el argumento de mayor “carga pública” de la ley inmigratoria.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, dijo Tommy Pigott, portavoz de la administración Trump este 14 de enero.

VIDEO RECOMENDADO