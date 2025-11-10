Lo último que se sabe sobre la muerte de 30 reos en una cárcel ecuatoriana fronteriza con Perú

Las autoridades ecuatorianas anunciaron la muerte de 31 personas en dos eventos violentos ocurridos en menos de 24 horas en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro.

Según el comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), los cuerpos de 27 reclusos presentaban rastros de asfixia.

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/FpMRKyHx34 — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 10, 2025

Además, se reportó la muerte de otras cuatro personas, aunque aún no se ha confirmado si eran internos, tras un motín ocurrido la madrugada del domingo que dejó al menos 43 heridos, incluido un agente de seguridad, según informó el diario ecuatoriano Primicias.

Un equipo de la Policía Nacional logró retomar el control total del recinto luego de que el personal penitenciario alertara sobre el incidente, originado por las protestas ante “la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

VIDEO RECOMENDADO