EE. UU. amplía la cuarentena de 18 evacuados del crucero MV Hondius por alerta de hantavirus

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos decidieron extender hasta el próximo 31 de mayo la cuarentena obligatoria de 18 personas evacuadas desde las Islas Canarias, luego de haber viajado en el crucero MV Hondius, embarcación vinculada a un brote de hantavirus que dejó tres fallecidos.

El grupo está conformado por 17 ciudadanos estadounidenses y un británico residente en EE. UU.. La mayoría permanece aislada en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, mientras que parte del monitoreo inicial también incluyó el hospital de la Universidad Emory, en Atlanta.

Según explicó David Fitter, representante de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la medida busca completar el periodo de observación establecido para descartar posibles contagios entre los pasajeros evacuados. En este caso, la vigilancia sanitaria se ha reforzado debido a que el brote está asociado al virus Andes, una variante poco común del hantavirus que puede transmitir-se entre personas en contactos estrechos y prolongados.

Inicialmente, dos de los viajeros fueron trasladados al hospital de la Universidad Emory, en Atlanta. Sin embargo, posteriormente también fueron derivados a Nebraska o incluidos en el mismo esquema de seguimiento sanitario, en el marco de una respuesta coordinada de las autoridades estadounidenses.

Hasta la fecha, Estados Unidos no ha confirmado casos positivos de hantavirus vinculados a este brote dentro de su territorio. Las autoridades recalcaron que el riesgo para la población general continúa siendo muy bajo, aunque mantienen el monitoreo permanente de los pasajeros y de otros posibles contactos expuestos. En total, los CDC vigilan a 41 personas relacionadas con este episodio.

SOBRE EL MV HONDIUS

El crucero MV Hondius partió de Argentina el 1 de abril para una expedición por el Atlántico Sur y quedó bajo alerta sanitaria tras detectarse varios casos de hantavirus a bordo. La OMS revisó recientemente el número global de afectados, reduciéndolo de 11 a 10 casos, luego de que uno de los pacientes evaluados en Estados Unidos diera negativo. El brote dejó tres muertos: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán.

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