EE. UU. anuncia que está listo para ir “solo a la ofensiva” contra cárteles de Latinoamérica
Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, declaró este jueves 5 de marzo que la administración de Donald Trump está lista para lanzar, en solitario, una ofensiva militar contra los cárteles de droga denominados “organizaciones narcoterroristas”.
Durante la conferencia inaugural de las “Américas contra los cárteles”, realizado en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Hegseth indicó que realizará estas operaciones en conjunto con los países aliados vecinos que considera.
“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario (…). Ustedes debe hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas”, comentó el representante de EE. UU.
Por otro lado, Hegseth afirmó que la nueva doctrina de Donald Trump busca imitar a la Doctrina Monroe, denominada por él como “Donroe”. Con esto, busca justificar los ataques militares en Latinoamérica contra los grupos de narcotráfico.
“Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoye”, indicó.