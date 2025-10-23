EE. UU. emite alerta a compatriotas por estado de emergencia en Lima y Callao: ¿qué dijo?

Ante el reciente anuncio de estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao como medida para frenar el aumento de la ola delincuencial, Estados Unidos emitió un comunicado con la finalidad de alertar y prevenir a sus compatriotas que se encuentren en territorio peruano.

La embajada de Washington recomendó “no mostrar artículos de valor” y “estar atento a su entorno”. Asimismo, aconsejó a sus connacionales a revisar periódicamente el sitio web oficial, así como los canales de asistencia consular disponibles en Lima, Cusco y desde el Departamento de Estado, para consultar las actualizaciones.

En ese sentido, el comunicado señaló también la importancia de siempre llevar consigo una identificación, acatar indicaciones de las fuerzas del orden y evitar aglomeraciones. Por otro lado, recalcó que, en situaciones de mayor riesgo, se recomienda actuar con mayor cautela en áreas turísticas y cerca de bancos y cajeros automáticos.

“Esté atento a su entorno. Evite las multitudes. Mantenga un perfil bajo. Manténgase alerta en lugares frecuentados por turistas. Sea vigilante al visitar bancos o cajeros automáticos”, se lee.

Estas medidas fueron puestas a disposición por la embajada estadounidense en Perú luego de que, el último martes, el presidente José Jerí anunciara la declaratoria de emergencia debido a que la delincuencia registró un aumento significativo, afectando gravemente a la población.

Durante este periodo, quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Ello se da en el marco de una serie de protestas en contra de la inseguridad ciudadana y que buscarían la salida del mandatario.

