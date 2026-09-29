EE. UU. publica alerta para Colombia y pide no viajar a Norte de Santander ni a la frontera con Venezuela por riesgo de ataques

El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó su alerta de seguridad para el departamento de Norte de Santander, en Colombia, debido al riesgo constante de nuevos ataques perpetrados por grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN). A través de su plataforma TravelGov, las autoridades norteamericanas recomendaron enfáticamente a sus ciudadanos evitar cualquier desplazamiento hacia esa región. La advertencia enfatiza la amenaza de agresiones con drones y fusiles dirigidas principalmente contra instalaciones policiales y militares.

La medida restrictiva se extiende a lo largo del límite territorial, por lo que la administración estadounidense solicitó a sus nacionales no acercarse a un radio de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela. Este sector colombo-venezolano es catalogado como una zona de alta peligrosidad por la disputa de control territorial entre diversas organizaciones criminales, lo que genera un escenario propenso a enfrentamientos repentinos, secuestros e incidentes violentos sin previo aviso.

Colombia: There is an elevated risk of attacks by illegal armed groups, including the ELN, in Norte de Santander Department, including drone and rifle attacks on police and military installations. Do not travel to Norte de Santander or within 10km/5mi of the Colombia-Venezuela… pic.twitter.com/wyUCWif01d — TravelGov (@TravelGov) September 30, 2026

RIESGO POR GRUPOS ARMADOS EN LA ZONA LIMÍTROFE

Esta nueva actualización se suma a los avisos generales que mantiene la nación norteamericana para diversas áreas de Colombia afectadas por el terrorismo, la delincuencia y el conflicto armado. La alerta coincide además con recientes acciones operativas contra el crimen organizado, como la extradición a territorio estadounidense de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias “Araña”, presunto líder del grupo disidente Comandos de Frontera procesado por narcotráfico y conspiración criminal.

Ante este panorama de inseguridad, el gobierno de los Estados Unidos exhortó a los ciudadanos estadounidenses que permanecen en Colombia a mantenerse atentos a los comunicados oficiales de seguridad. De igual manera, aconsejó evitar aglomeraciones o manifestaciones, monitorear de cerca las noticias locales y estar preparados para ajustar de forma inmediata sus planes de viaje en caso de un deterioro de las condiciones en el país.

RIESGO POR GRUPOS ARMADOS EN LA ZONA LIMÍTROFE