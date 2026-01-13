El emotivo encuentro entre el cardenal Carlos Castillo y el papa León XIV en el Vaticano

El arzobispo de Lima Carlos Castillo participó del consistorio extraordinario congregado por el papa León XIV en la Santa Sede. Se trata de una reunión a puerta cerrada y de carácter confidencial que tuvo lugar entre el 7 y 8 enero en la Sala del Sínodo del Vaticano.

Esta reunión extraordinaria no se desarrollaba desde agosto de 2022 convocado por Francisco. Esta vez, el cardenal peruano Carlos Castillo acudió a Roma tras la convocatoria del papa León XIV junto a todos los cardenales del mundo.

“El emotivo abrazo entre el Cardenal Carlos Castillo y el Papa León XIV durante el Consistorio Extraordinario convocado por el Santo Padre”, informó la cuenta oficial del Arzobispado de Lima.

En imágenes difundidas por el Arzobispado se muestra la cercanía de Carlos Castillo con el papa León XIV, durante las reuniones del consistorio. El arzobispo de Lima tendrá además una audiencia privada con el Santo Padre, en donde se le reiterará la invitación a que visite el Perú, según el portavoz del Arzobispado.

CONSISTORIO

Se trata de una reunión a puerta cerrada y de carácter confidencial en donde el papa León XIV planteará una hoja de ruta de cara al futuro, en donde continuaría con la reforma de obispos que inició Francisco. Consta de un encuentro de cardenales, convocados y presididos por el Papa.

Ante 170 cardenales asistentes, el Sumo Pontífice manifestó que este consistorio es “una prefiguración de nuestro camino futuro”.

