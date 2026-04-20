RUBÉN BLADES CONTINUA CON SU “FOTOGRAFIAS TOUR” y COMIENZA SU CICLO DE DESPEDIDA DE LAS GIRAS.
Este 20 de agosto, Lima volverá a encontrarse con una de las voces más importantes de la música latinoamericana. En el Arena Park, Rubén Blades llegará con su “Fotografías Tour”, que en esta ocasión muy especial, marca el inicio de su despedida de las giras y que tendrá en el Perú una de sus paradas más significativas. Preventa de entradas el 9 y 10 de abril con tarjetas BBVA. Venta general 11 de abril en Ticketmaster
El legendario cantautor panameño se presentará, en una noche que promete ser histórica. Será una oportunidad irrepetible para reencontrarse con su más reciente y premiado álbum Fotografías, así como con los clásicos que han marcado más de cinco décadas de trayectoria y han acompañado a generaciones enteras en América Latina.
La relación de Rubén Blades con el público peruano siempre ha sido cercana, honesta y profunda. A lo largo de los años, cada visita ha sido un diálogo directo con un país que entiende sus canciones, sus historias y su manera de mirar América Latina. Por eso, este regreso no es uno más, es un reencuentro cargado de memoria y emoción.
En esta única presentación en Lima, Blades compartirá las canciones de Fotografías, su más reciente y premiado álbum, junto a esos temas que ya son parte de nuestra vida: Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control, Buscando América y muchos más. Canciones que no envejecen, porque siguen diciendo cosas que importan.
Hace poco, el propio artista contó que esta gira, que se extenderá hasta el 2027, será el comienzo de una etapa más pausada, lejos del ritmo constante de las giras. No es una despedida abrupta, sino una forma consciente de cerrar un ciclo, agradeciendo al público que lo ha acompañado durante más de 50 años.
En su blog Apuntes desde la esquina, Blades comenta:
“El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028…”
Y añade:
“Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”.
Estas palabras dan un valor aún mayor a cada fecha de la gira. Lima será una de las últimas ciudades latinoamericanas en recibir este tour, que ya ha pasado por varias ciudades de Estados Unidos, Perú y Colombia, y que este año continúa por Europa (Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España), antes de regresar a Sudamérica incluyendo la capital peruana.
Rubén Blades, el artista que cambió para siempre la forma en que el mundo escucha salsa, es historia viva de la música. Este tour es una celebración de una carrera extraordinaria, con un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluye canciones de su nuevo álbum Fotografías y clásicos imprescindibles como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control, Siembra y Buscando América, entre otros.
A sus casi 78 años, Rubén Blades sigue subiendo al escenario con la misma honestidad y energía de siempre, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, una poderosa agrupación de 20 músicos panameños que lo acompaña desde el 2010 y que convierte cada show en una celebración viva de la salsa y la música latinoamericana.
La canción “Fotografías”, que abre y da nombre al álbum, resume el espíritu de este momento:
“Cada retrato guarda una historia, memoria fiel que no morirá. Testigo mudo de lo que pudo ser y no volverá”.
Nunca se sabe cuándo es la última vez que se verá en vivo a un artista auténtico como Rubén Blades. Este concierto será esa fotografía necesaria: un instante compartido que quedará para siempre en la memoria colectiva.
Reconocido con 25 premios Grammy (13 Latinos y 12 anglosajones), Blades estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, conformada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde el año 2010, aportando una potencia sonora y una versatilidad musical que elevan cada presentación.
Rubén Blades vuelve al Perú este 20 de agosto en el Arena Par.
Entradas a la venta en Ticketmaster. Preventa de entradas el 9 y 10 de abril con tarjetas BBVA. Venta general 11 de abirl.
Una producción de F&M Entertainment.
Datos:
Fecha: Jueves 20 de agosto
Lugar: Arena 1 de San Miguel
Entradas: Ticketmaster.
Producido por: F&M Entertainment
Más información acerca de la última producción, en este link “Fotografías”
La Roberto Delgado Big Band (de Panamá) está conformada por
Roberto Delgado, Dirección Musical, Arreglos, Bajo, Coros
Juan Berna, Piano
Luis Enrique Becerra, Teclados, Coros
Ademír Berrocal, Timbales, Coros
José Ramón Guerra, Congas, Coros
Raúl Rivera, Bongós, Campana
Daniel Jimenez-Bloise, Batería
Juan Carlos López, 1ra. Trompeta
Alejandro Castillo, 2da. Trompeta
Francisco Delvecchio, 1er. Trombón
Idígoras Bethancourt, 2do. Trombón
Avenicio Núñez, 3er. Trombón
Carlos Ubarte, Saxo Barítono Y Soprano
Carlos Agrazal, 1er. Saxo Alto
Miguel Arauz, 2do. Saxo Alto
Luis Carlos Pérez, 1er. Saxo Tenor
Iván Navarro, 2do Saxo Tenor
Higinio Flores, 4to. Trombón
Roberto Ruiz, 3ra. Trompeta
Emaús Montero, 4ta. Trompeta
