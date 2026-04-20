Javier Rabanal no seguirá como director técnico de Universitario de Deportes

La derrota por 2-1 ante FBC Melgar en Arequipa profundizó la crisis deportiva de Universitario de Deportes, que arrastra una racha negativa en sus últimos encuentros. Este nuevo tropiezo deja al conjunto crema en una posición comprometida en la tabla, alejándolo de la pelea por el Torneo Apertura 2026.

En ese contexto, trascendió que Javier Rabanal no continuará al mando del equipo, poniendo fin a su etapa como director técnico en medio de los malos resultados.

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