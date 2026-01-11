El éxodo venezolano podría revertirse: un corredor humano sobre la mira de Perú y Chile

Con la caída de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, algunos venezolanos han tomado la decisión de regresar a su patria desde el Perú a través de una vía terrestre. En la frontera entre Perú y Ecuador, pequeños grupos de migrantes se van acercando a una travesía marcada por la incertidumbre, sin certeza sobre el futuro y el presente con la situación política, económica y social que encontrarán al llegar. “Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad”, dice uno de ellos.

En ese sentido, José Antonio Kast, el presidente virtual de Chile, y José Jerí, el mandatario interino de Perú, evaluaron la posibilidad de implementar un corredor humanitario regional que facilite el regreso de los compatriotas venezolanos de manera voluntaria y segura. El tema fue abordado el 7 de enero de 2025 por Kast, quien planteó coordinar esfuerzos entre los países de la región para enfrentar la migración irregular y el crimen organizado en la región.

El proyecto del corredor humanitario: ¿expulsión encubierta?

El corredor implicaría el trazado de 7.500 kilómetros, que atraviesa territorios de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y, finalmente, Venezuela, lo que representa un desafío logístico, político y en materia de derechos humanos sin precedentes para los países de América Latina.

Algunos especialistas, como Alfredo Flores, de Ciudadanos Sin Fronteras, advierten que un verdadero corredor humanitario debe estar centrado en los derechos humanos, ser voluntario y contar con garantías de seguridad y consentimiento de los Estados involucrados con el acuerdo, “hay que llevar condiciónese de vida a Venezuela”, exhorta.

Sin embargo, existen controversias políticas. Las declaraciones de Kast, quien durante su campaña asunción plazos para que los. migrantes abandonen Chile, ha generado serios cuestionamientos sobre si dicha iniciativa busca una solución que respete los derechos humanos o solo es una medida encubierta. Varias organizaciones civiles resaltan que no puede hacerse un regreso forzado a Venezuela, debe de garantizarse la protección frente a las redes criminales, la trata de personas y otros peligros.

La población venezolana en el Perú

Son alrededor de 1.6 millones de venezolanos que viven dentro del Perú, de los cuáles unos 700 mil se encuentran en situación migratoria irregular. Pese a que Migraciones emitíos más de 3.300 órdenes de expulsión durante 2024, solo el 4% fue realizado, lo que pone en tela de juicio las limitaciones del Estado peruano para aplicar las políticas de retorno.

Sin embargo, una gran parte de la población venezolana en el Perú consideran quedarse. Según un estudio de Ciudadanos Sin Fronteras, se estima que solo un 17% de la ciudadanía venezolana en el Perú pensaba dejar el país. Con el corredor humanitario, dicha cifra podría elevarse hasta un 30% en los próximos años.

