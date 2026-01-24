El papa León XIV lanza advertencia sobre la IA y pide no renunciar al propio pensamiento

En el marco de la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa León XIV advirtió sobre los riesgos de un uso acrítico de la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación y llamó a preservar el pensamiento humano, la responsabilidad ética y la centralidad de la persona frente al avance tecnológico.

En su pronunciamiento, el Pontífice instó a no renunciar al propio pensamiento, al alertar que, si bien la IA puede ofrecer apoyo y asistencia en tareas comunicativas, también puede llevar a eludir el esfuerzo del pensamiento personal y a contentarse con una simple compilación estadística artificial. Esta tendencia, señaló, implica el riesgo de que a largo plazo se erosionen las capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas de las personas.

León XIV subrayó que la inteligencia artificial no es neutral y que su impacto depende del uso que se haga de ella. En este contexto, propuso la construcción de una posible alianza para afrontar los desafíos que plantea la innovación digital, basada en tres pilares fundamentales: responsabilidad, cooperación y educación.

LA PROPUESTA DEL PAPA

En primer lugar, el papa destacó la responsabilidad, que según las funciones de cada actor debe traducirse en valores como la honestidad, la transparencia y la valentía. A ello sumó la necesidad de una visión amplia, el deber de compartir conocimientos y el respeto al derecho de las personas a estar informadas de manera clara y veraz dentro del ecosistema digital contemporáneo.

El segundo pilar señalado es la cooperación. León XIV advirtió que ningún sector puede afrontar por sí solo el reto de liderar la innovación digital ni la gobernanza de la inteligencia artificial. Por esta razón, consideró imprescindible la creación de mecanismos de salvaguardia que involucren a todas las partes interesadas. Desde la industria tecnológica y los legisladores hasta las empresas creativas, el mundo académico, los artistas, los periodistas y los educadores, todos están llamados a participar en la construcción y puesta en práctica de una ciudadanía digital consciente y responsable.

El tercer eje propuesto es la educación, entendida como una herramienta clave para fortalecer el pensamiento crítico. El Pontífice pidió que la formación sea útil para aumentar la capacidad personal de reflexionar críticamente, evaluar la fiabilidad de las fuentes y reconocer los intereses que pueden existir detrás de la selección de la información. Asimismo, destacó la importancia de comprender los mecanismos psicológicos que se activan en la comunicación digital y de permitir que familias, comunidades y asociaciones elaboren criterios prácticos para promover una cultura comunicativa más sana y responsable.

Finalmente, León XIV insistió en que es necesario que el rostro y la voz vuelvan a representar a la persona. En este sentido, llamó a custodiar el don de la comunicación como expresión de la verdad más profunda del ser humano y como horizonte hacia el cual orientar toda innovación tecnológica.

VIDEO RECOMENDADO