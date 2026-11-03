Elecciones de medio término en EE.UU.: ¿por qué son importantes y cómo afecta al Congreso y a Trump?

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, que se realizan cada dos años, a la mitad del mandato presidencial. Su resultado decidirá qué partido controlará el Congreso durante los dos últimos años del mandato de Donald Trump y con cuánta facilidad podrá el presidente impulsar su agenda.

La atención se centra en las dos cámaras del Congreso. En la Cámara de Representantes, donde habitualmente se presentan y debaten los proyectos de ley, se renuevan los 435 escaños, con mandatos de dos años. En el Senado, cámara alta que, entre otras funciones, aprueba o bloquea los proyectos que recibe de la Cámara, los mandatos son de seis años y se renuevan 35 de los 100 escaños: 33 por elección ordinaria y dos por elecciones especiales.

Actualmente, el Partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras. Si el Partido Demócrata recupera el control de al menos una, el oficialismo tendría más dificultades para aprobar sus iniciativas en esa cámara.

EL ROL DEL CONGRESO EN ESTADOS UNIDOS

El Congreso es uno de los tres poderes del Estado, junto con la Presidencia y el Poder Judicial. El partido mayoritario en cada cámara define su agenda y quién dirige sus comisiones, por lo que la capacidad de un presidente para cumplir su programa depende de si su partido controla ambas.

En esta votación, el nombre del presidente no figura en la papeleta. Aun así, Trump pidió a sus seguidores que imaginen que él está en la papeleta, como muestra de respaldo a su gestión.

Trump no puede postularse a un tercer mandato presidencial, por lo que, tras la votación, suelen intensificarse las especulaciones sobre los posibles candidatos de ambos partidos para 2028.

ELECCIONES ESTATALES Y LOCALES

El mismo día se celebran elecciones subnacionales. Se eligen gobernadores en 36 estados y 3 territorios, y miles de escaños en las legislaturas de 88 de las 99 cámaras estatales. También se votan alcaldes de varias ciudades, fiscales generales, secretarios de Estado, jueces locales y miembros de juntas educativas.

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