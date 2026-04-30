Embajada de Rusia en Perú se pronuncia por ciudadanos reclutados para guerra con Ucrania

La Embajada de Rusia en el Perú emitió un comunicado oficial tras la preocupación de familias peruanas por ciudadanos que firmaron contratos para prestar servicio militar en ese país, en medio de denuncias sobre presuntas redes de reclutamiento vinculadas al conflicto con Ucrania.

En el pronunciamiento, la sede diplomática señala que Rusia “respeta profundamente” la decisión de ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía, siempre que se incorporen a sus Fuerzas Armadas conforme a los procedimientos establecidos.

Asimismo, informó que mantiene disposición permanente para brindar información sobre los ciudadanos peruanos involucrados, siempre que existan solicitudes formales presentadas por familiares o interesados, en cumplimiento de las leyes rusas y peruanas.

El comunicado surge en un contexto de denuncias de familiares que alertan sobre engaños con falsas ofertas laborales en Rusia, con sueldos de hasta 4 mil dólares, que terminarían en enrolamientos forzados en la guerra. Uno de los casos reporta a un peruano desaparecido desde abril.

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