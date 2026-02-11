Estados Unidos afirma que embargo al petróleo de Venezuela “esencialmente terminó”

“Este año podemos impulsar un aumento espectacular de la producción petrolera venezolana”, dijo el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, este miércoles 11 de febrero tras su llegada a Venezuela. En su rueda de prensa aseguró que el embargo que impuso Donald Trump en su primer mandado “esencialmente terminó”.

Tras las conversaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, Wright indicó que Estados Unidos está dispuesto a trabajar en conjunto con el país caribeño para impulsar la reconstrucción y producción del petróleo, gas y energía en el territorio.

“Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación (…). Estamos en el umbral, en un punto de inflexión de la historia”, comentó Wright en el hotel donde estaba hospedado en Caracas.

Estados Unidos busca generar oportunidades de empleo

Según Wright, el producto de los trabajos para impulsar el sector hidrocarburos generaría más empleos, salarios más altos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos de Venezuela, al mismo tiempo que incrementaría los beneficios para Estados Unidos y los países occidentales.

Con la llegada del diplomática en economía a Venezuela, se realizó una mesa de trabajo bajo una “asociación productiva a largo plazo”, donde se debatió la materia energética y proyectos de petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

La llegada de un funcionario de la administración de Donald Trump a Caracas se da como primera vez tras la captura de Nicolás Maduro, quien actualmente es parte de un juicio por presunta organización de narcotráfico.

VIDEO RECOMENDADO