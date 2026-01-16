Estados Unidos alerta peligro en espacio aéreo de México y Colombia por “maniobras militares”

En la tarde del viernes 16 de enero, la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, emitió varios avisos donde advierten posibles riesgos de sobrevolar el espacio aéreo de México, Colombia, Ecuador, varios países de Centroamérica y zonas del norte de Sudamérica. Según señalan los comunicados, en la zona se realizarán “actividades militares” hasta el 17 de marzo, es decir, 60 días.

“Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluso el sobrevuelo y en las fases de llegada y salida del vuelo”, dice el comunicado de las FAA, que también resalta el peligro de interferencias con los sistemas de navegación de las naves.

El organismo estadounidense no especificó en concreto el porqué de la actividad militar en la zona que obliga al aviso; sin embargo, subraya que las aerolíneas deben estar alerta ante posibles interferencias en el vuelo en dichas zonas afectadas.

Pilotos deben tomar máxima alerta

Según el medio DW, la advertencia se debe a posibles operaciones de aeronaves militares estadounidenses en la zona sin notificaciones previas o con transpondedores desactivados en las dos regiones avisadas.

En la actualidad, Estados Unidos mantiene un contingente naval militar en los mares del Caribe como parte de su operación Lanza del Sur, estrategia que logró un bloqueo total del mar venezolano y la destrucción de varias supuestas lanchas ligadas al narcotráfico del Cartel del Sol.

