Estados Unidos y China extienden tregua comercial hasta el 10 de enero

Estados Unidos y China acordaron ampliar hasta el 10 de enero la tregua comercial que mantenían desde el año pasado, según anunció el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El acuerdo busca mantener contenida la disputa arancelaria entre las dos principales economías del mundo.

El anuncio se conoció este miércoles 23 de septiembre, luego de una nueva reunión entre Bessent y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Washington. La extensión permitirá que ambos países continúen negociando antes de que venza el nuevo plazo.

Bessent confirmó el acuerdo y señaló que Estados Unidos y China acordaron extender el denominado “Acuerdo de Busan” hasta el 10 de enero. El pacto, alcanzado el año pasado, estableció medidas para reducir la escalada de aranceles entre ambos países.

El secretario del Tesoro también dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial más amplio, aunque indicó que todavía no está definido si las negociaciones conducirán a un nuevo pacto o si simplemente se mantendrán las condiciones actuales.

CONVERSACIONES ABORDAN IA

Además del comercio, Bessent y He Lifeng mantienen conversaciones sobre inteligencia artificial. Según Bessent, ambos países han planteado ampliar el diálogo en esta materia, incluido un posible mecanismo para comunicar amenazas comunes relacionadas con esta tecnología. China, sin embargo, no ha confirmado ese acuerdo.

La prórroga comercial coincide con la llegada del presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con el mandatario estadounidense, Donald Trump. El encuentro tiene entre sus principales temas el comercio, la tecnología y las relaciones entre ambas potencias.

Con la extensión hasta enero, Washington y Pekín tendrán dos meses adicionales para intentar avanzar en sus negociaciones económicas y definir si mantienen la tregua o alcanzan un acuerdo de mayor alcance.

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