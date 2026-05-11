Evacuación del crucero MV Hondius por hantavirus entra en su fase final en España

La evacuación del crucero Hondius concluirá este lunes en el puerto de Tenerife, España, con la salida de los últimos 22 pasajeros y tripulantes en un único vuelo hacia Países Bajos. Tras ello, el barco partirá rumbo a territorio neerlandés con una tripulación reducida y el cuerpo de una de las víctimas fallecidas por hantavirus.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, explicó que inicialmente algunos pasajeros debían ser evacuados en un vuelo australiano, pero este no logró garantizar su llegada a tiempo antes del cierre del operativo. Por ello, todos los ocupantes restantes viajarán finalmente en el mismo avión neerlandés antes de las 19:00 horas, límite fijado para la salida del barco.

Mientras culmina la evacuación, 32 personas permanecerán a bordo del Hondius durante la travesía hacia Países Bajos. Las autoridades españolas defendieron la seguridad del operativo pese a la aparición de dos nuevos casos sospechosos de hantavirus entre los evacuados: un ciudadano estadounidense y una mujer francesa que presentaron síntomas de esta enfermedad contagiosa y poco frecuente.

El crucero había iniciado su recorrido el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina. Antes de abandonar Tenerife, el barco recibirá combustible y provisiones para el viaje. En un mensaje difundido por la empresa Oceanwide Expeditions, el capitán Jan Dobrogowski agradeció a pasajeros y tripulación por la “unidad y fortaleza” mostradas durante la emergencia sanitaria.

Hasta el momento, tres pasajeros fallecieron a causa del hantavirus: un matrimonio neerlandés y una mujer alemana. El cuerpo de esta última permanecerá en el barco durante el traslado. Las repatriaciones se han realizado por nacionalidades y bajo estrictas medidas de bioseguridad para reducir el contacto con otras personas.

Sin embargo, el operativo ha generado cuestionamientos. Las autoridades sanitarias consideran a los pasajeros “contactos de alto riesgo” y recomendaron cuarentenas obligatorias al llegar a sus países, excepto en el caso de Estados Unidos. Además, autoridades regionales de Canarias criticaron la falta de garantías sanitarias y denunciaron que los evacuados no habrían sido sometidos a pruebas PCR antes de abandonar la isla.

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