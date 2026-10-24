Festival de Viña del Mar 2027: Marco Romero y Sebastián Llosa representarán a Perú

Perú será representado por los artistas Marco Romero y Sebastián Llosa en la edición 66 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027. Así lo anunció la organización del certamen en cuanto a las competencias Folclórica e Internacional.

Con la canción ‘Muévete’, Marco Romero, competirá en la categoría Folclórica con cantantes internacionales como David Barrull, de España, con su tema ‘Eterno’; La Toquilla, de Ecuador, con ‘País Chiquito’; Kiara de la Ossa, de Colombia, con ‘Soy Ribereña’; El Mulu, de Chile, con ‘Compañera’; Andrea Bayardo, de México, con ‘Peor Pesadilla’; y Kiara de la Ossa, de Colombia, con ‘Soy Ribereña’.

Mientras que en la categoría Internacional, Sebastián Llosa con su tema ‘El Avión’ se medirá con Inis Neziri, de Albania, con ‘Aurora’; Soulfia, de Chile, con ‘Otras Vidas’; Un Muerto Más, de Argentina, con ‘Quereme’; Lorena Gómez, de España, con ‘La Teoría’; y Amada Libertad, de Cuba, con ‘Azúcar’.

FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR 2027

Durante seis jornadas, participantes de diversos países demostrarán lo mejor de sus interpretaciones para llevarse la Gaviota de Plata. El Festival de Viña del Mar se realizará del 22 al 27 de febrero de 2027 en la Quinta Vergara, ubicada en la ciudad de Viña del Mar, Chile.

PERUANOS QUE GANARON EN VIÑA

Esta es la lista de peruanos que con mayor puntaje, en las respectivas categorías que representaron, lograron brillar en la Quinta Vergara.

Jessyca Sarango (1999) : Ganó en la competencia internacional con el tema ‘No volveré a caer’.

Eduardo del Perú (2002) : Ganó como mejor intérprete en la categoría folclórica con el tema ‘Juramento’ (compuesto por Carlos Rincón).

: Ganó como mejor intérprete en la categoría folclórica con el tema ‘Juramento’ (compuesto por Carlos Rincón). Jean Paul Strauss (2004) : Ganó como mejor intérprete en la categoría internacional con ‘Vida’.

: Ganó como mejor intérprete en la categoría internacional con ‘Vida’. Jorge Pardo (2005) : Ganó los premios a mejor intérprete y mejor canción en la categoría internacional con ‘Mi alma entre tus manos’

: Ganó los premios a mejor intérprete y mejor canción en la categoría internacional con ‘Mi alma entre tus manos’ Damaris (2008) : Ganó la competencia folclórica con la canción ‘Tusuykusun’

: Ganó la competencia folclórica con la canción ‘Tusuykusun’ Cosa Nuestra (2015) : La orquesta liderada por Tito Manrique ganó la competencia folclórica con ‘Sonero de callejón’ (interpretada por Alex Ramírez).

: La orquesta liderada por Tito Manrique ganó la competencia folclórica con ‘Sonero de callejón’ (interpretada por Alex Ramírez). Susan Ochoa (2019) : Ganó dos Gaviotas de Plata, como mejor intérprete y mejor canción, en la competencia internacional con ‘Ya no más’.

: Ganó dos Gaviotas de Plata, como mejor intérprete y mejor canción, en la competencia internacional con ‘Ya no más’. Milena Warthon (2023): Ganó la competencia folclórica con su canción ‘Warmisitay’.

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