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Partidos de hoy, sábado 24 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 24 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 24 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 24 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

12:45 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Atlético – L1 MAX

3:15 p.m. | Cusco FC vs Sporting Cristal – L1 MAX

8:30 p.m. | Universitario vs Juan Pablo II – L1 MAX

  • Liga 2 – Perú

11:00 a.m. | Minas vs Ayacucho FC – YouTube Bicolor+

1:15 p.m. | Llacuabamba vs ADA Jaen – YouTube Bicolor+

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Elche – Disney+

9:15 p.m. | Racing de Santander vs Espanyol – ESPN 2 y Disney+

11:30 a.m. | Valencia vs Villarreal – DSports y DGO

2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Deportivo – Disney+

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Aston Villa vs Manchester City – ESPN y Disney+

9:00 a.m. | Coventry vs Fulham – Disney+

9:00 a.m. | Arsenal vs Everton – ESPN y Disney+

11:30 a.m. | Chelsea vs Tottenham – ESPN y Disney+

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Como vs Sassuolo – ESPN 3 y Disney+

8:00 a.m. | Cagliari vs Bolonia – Disney+

11:00 a.m. | Nápoles vs Roma – ESPN 3 y Disney+

1:45 p.m. | Lazio vs Parma – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | RB Lepzig vs SV Elversberg – Disney+

8:30 a.m. | Mainz 05 vs Werder Bremen – Disney+

8:30 a.m. | Colonia vs Schalke 04 – Disney+

8:30 a.m. | Augsburgo vs FC Union Berlin – Disney+

8:30 a.m. | Paderborn vs Hamburgo – Disney+

11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Frankfurt – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Lens vs Paris FC – ESPN 4 y Disney+

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