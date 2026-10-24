Partidos de hoy, sábado 24 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 24 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
12:45 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Atlético – L1 MAX
3:15 p.m. | Cusco FC vs Sporting Cristal – L1 MAX
8:30 p.m. | Universitario vs Juan Pablo II – L1 MAX
- Liga 2 – Perú
11:00 a.m. | Minas vs Ayacucho FC – YouTube Bicolor+
1:15 p.m. | Llacuabamba vs ADA Jaen – YouTube Bicolor+
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Elche – Disney+
9:15 p.m. | Racing de Santander vs Espanyol – ESPN 2 y Disney+
11:30 a.m. | Valencia vs Villarreal – DSports y DGO
2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Deportivo – Disney+
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Aston Villa vs Manchester City – ESPN y Disney+
9:00 a.m. | Coventry vs Fulham – Disney+
9:00 a.m. | Arsenal vs Everton – ESPN y Disney+
11:30 a.m. | Chelsea vs Tottenham – ESPN y Disney+
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Como vs Sassuolo – ESPN 3 y Disney+
8:00 a.m. | Cagliari vs Bolonia – Disney+
11:00 a.m. | Nápoles vs Roma – ESPN 3 y Disney+
1:45 p.m. | Lazio vs Parma – Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | RB Lepzig vs SV Elversberg – Disney+
8:30 a.m. | Mainz 05 vs Werder Bremen – Disney+
8:30 a.m. | Colonia vs Schalke 04 – Disney+
8:30 a.m. | Augsburgo vs FC Union Berlin – Disney+
8:30 a.m. | Paderborn vs Hamburgo – Disney+
11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Frankfurt – Disney+
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Lens vs Paris FC – ESPN 4 y Disney+