Filtran video que muestra a Delcy Rodríguez aceptar trato con EE. UU. durante captura de Nicolás Maduro

En una reunión de comunicadores e influencers afines al régimen chavista, Delcy Rodríguez, la presidente interina de Venezuela avalada por Donald Trump, dijo que le dieron 15 minutos a ella, a su hermano Jorge Rodríguez y al ministro del Interior, Diosdado Cabello, para que respondan a favor de operación o ellos “correrían la misma suerte”.

Según la actual mandataria venezolana, lo aceptó porque estaban bajo “amenazas y chantajes constantes” y que no podían dejar vulnerable el poder político que debían de “preservar” en nombre de Maduro.

Al unísono, el ministro de Comunicación del régimen, Miguel Pérez Pirela, dijo a los influencers de la reunión presuntamente privada que deben tener cuidado con los “puristas que saldrán diciendo que estamos entregando el país, la revolución, traicionando”, al chavismo.

No obstante, minutos antes de la aparición de Delcy Rodríguez, Pérez dijo que la captura de Maduro evitó “un incendio en todo Venezuela”, y lo que él hizo fue un “sacrificio” para “proteger la nación bolivariana” de los “ataques terroristas de los Estados Unidos”.

Pese a ello, Delcy afirmó en medio de la llamada que están “en u proceso de diálogo, de trabajo con Estados Unidos, sin ningún temor, para enfrentar nuestras diferencias y dificultades… y abordarlas a través de la diplomacia”.

La filtración de estos archivos multimedia aparecen luego de que la Casa Blanca haya confirmado que Delcy Rodríguez visitará Washington en un futuro próximo para supuestos diálogos de trabajo con Donald Trump.

