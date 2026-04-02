Gobierno de Cuba decide indultar a 2.010 presos por Semana Santa

El gobierno de Cuba anunció por sus redes sociales la liberación de 2.010 presos tras la aprobación del beneficio penitenciario de indulto contemplado en la Constitución del país caribeño. Según señala el informe, esta decisión política se trata de un “gesto solidario humanitario y soberano” por Semana Santa.

Según la decisión tomada por el despacho de Miguel Díaz-Canel, se analizó cuidadosamente las “características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud”.

En ese sentido, Cuba enfatiza que, por ello, el total de los excarcelados son jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, extranjeros, ciudadanos cubanos residentes en el extranjero y quienes mantengan termines de libertad anticipada en el último semestre.

Con este nuevo movimiento, se cuenta el segundo indulto humanitario de presos en menos de un mes.

Para conformar la lista de indultados, Cuba descartó a las personas condenadas por delitos de agresión sexual, asesinato, pederastia con violencia, homicidio, hurto, drogas y sacrificio de ganado.

“Este es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11 mil personas”, finaliza el comunicado.

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