Gobierno de Estados Unidos impulsa billete de 250 dólares con la cara de Donald Trump

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realiza análisis técnicos preliminares para lanzar un billete conmemorativo de US$ 250 con la cara del presidente Donald Trump. La iniciativa busca enmarcarse dentro de las celebraciones por el 250° aniversario de la Independencia del país norteamericano.

Un proyecto estancado y con barreras legales

El origen de la propuesta radica en un proyecto de ley presentado por el legislador republicano Joe Wilson. No obstante, la medida enfrenta un obstáculo legal histórico: una ley federal vigente desde 1866 prohíbe taxativamente que personas vivas aparezcan en el papel moneda nacional.

Para que el diseño se materialice, se requiere una autorización explícita del Congreso, donde la propuesta actualmente se encuentra frenada y bajo el rotundo rechazo de la oposición demócrata, liderada en el Senado por figuras como Mark Warner, quienes califican el acto como un quiebre de las tradiciones institucionales.

Detalles del polémico diseño

Pese a la falta de aprobación legislativa, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) avanzó proactivamente en los prototipos, argumentando el uso de fondos propios y no de asignaciones públicas. El boceto, ideado por el artista británico Iain Alexander, presenta las siguientes características:

Un retrato frontal del mandatario (utilizado ya en propaganda oficial de Washington).

El logotipo oficial del aniversario de la Declaración de Independencia de 1776.

La firma manuscrita de Donald Trump, respaldada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el tesorero Brandon Beach.

Tensiones en la Oficina de Grabado e Impresión

La urgencia por desarrollar los bocetos provocó fricciones internas de alto nivel. Patricia Solimene, exdirectora de la BEP, fue removida de su cargo tras objetar la viabilidad legal y advertir que el desarrollo de una nueva denominación bancaria toma años de planeación técnica. Tras su destitución, asesores políticos asumieron el control de la entidad emisora.

Esta medida se suma a otros esfuerzos de la administración por incorporar la marca personal del ejecutivo en la iconografía oficial, como ocurrió previamente con la acuñación de monedas conmemorativas especiales, las cuales se rigen por normativas menos estrictas que el papel moneda circulante.

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