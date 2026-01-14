Gobierno español pide investigación a fondo por las denuncias a Julio Iglesias

El legendario cantante español Julio Iglesias se ha visto envuelto en una grave controversia tras ser denunciado por presunto acoso y agresión sexual a dos de sus exempleadas. Ante ello, el gobierno de España instó a “llegar hasta el final” de la investigación en curso y que no quede “ningún espacio de impunidad” ante la denuncia emitida el pasado 5 de enero que ya es procesada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Durante una rueda de prensa al Consejo de Ministros, Elma Saiz, portavoz del ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguró que “no vamos a mirar hacia otro lado”, respecto al caso que ha puesto en el ojo público al reconocido artista.

Saiz resaltó la importancia del accionar firme del gobierno español para sancionar cualquier forma de violencia contra la mujer. Por su parte, Ana Redondo, ministra de Igualdad, precisó en X que “ante el machismo no se puede mirar a otro lado” y que “se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, muy machista, un lado realmente preocupante” .

Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión 👇🏻 pic.twitter.com/meNntpGLje — Ana Redondo (@_anaredondo_) January 13, 2026

Las autoridades españolas aún no confirman si se le retirará al célebre artista la Medalla de Oro al Mérito en las Bella Artes, la que se le concedió en 2010. Sin embargo, Redondo mencionó que “se está valorando y evaluando” esta medida, en declaraciones al programa Mañanero 360.

¿POR QUÉ JULIO IGLESIAS ES INVESTIGADO?

Según informan Univisión Noticias y Eldiario.es, dos mujeres que trabajaron para el cantante, una como fisioterapeuta y otra como empleada del hogar, denunciaron ser acosadas y agredidas sexualmente entre enero y octubre del 2021. Estos hechos habrían ocurrido en las propiedades de Iglesias ubicadas en Bahamas, República Dominicana y España. Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado al respecto.

Exclusiva: Dos mujeres acusan de agresiones sexuales a Julio Iglesias: estos son sus testimonios. Una investigación exclusiva de @eldiarioes y Univision Noticias. https://t.co/Mb1miQvIPL — N+ UNIVISION (@nmasunivision) January 13, 2026

Además, un documento remitido a EFE señalaría que ambas mujeres fueron víctimas de “múltiples formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica”. Iglesias habría incurrido, además, en el control de sus comunicaciones personales y jornadas de trabajo extensas sin un contrato de por medio o días de descanso.

VIDEO DESTACADO