Gustavo Petro amenaza con retirar la embajada de Colombia del Perú: esta es la razón

La tensión diplomática en torno al asilo otorgado a Betssy Chávez volvió a escalar, esta vez con la intervención del presidente colombiano Gustavo Petro, quien lanzó una nueva advertencia contra el Gobierno peruano.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el mandatario aseguró que Colombia retirará su embajada en Lima si Perú “agrede” la sede diplomática de México, donde permanece asilada la ex primera ministra.

“Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada“, se lee en la publicación que hizo el mandatario en horas de la noche del último 21 de noviembre.

Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada. https://t.co/6IUk76aSCo — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2025

El conflicto se intensificó luego de que, el viernes 21 de noviembre, el Poder Judicial ordenara cinco meses de prisión preventiva contra Chávez y dispusiera su inmediata captura.

Sin embargo, la exjefa del Gabinete continúa dentro de la embajada mexicana, a la espera de que el Estado peruano evalúe la entrega de un salvoconducto, trámite necesario para concretar su salida del país.

