Hallan muerto a exluchador de la UFC en prisión de Estados Unidos

El exluchador brasileño de artes marciales mixtas Godofredo Pepey (38) fue hallado sin vida en una prisión de Florida, Estados Unidos, donde permanecía recluido desde junio de 2024 bajo cargos de violencia doméstica.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las causas del fallecimiento. Pepey, cuyo nombre completo era Godofredo Castro de Oliveira, se encontraba detenido en Deerfield Beach, acusado de agredir a su esposa, Samara Mello.

Entre los cargos que enfrentaba figuraban secuestro con lesiones corporales, agresión doméstica por estrangulamiento, intimidación a la víctima y obstrucción a la justicia. La noticia fue confirmada por las autoridades a la familia del exdeportista y por el abogado de su esposa, Gaudenio Santiago.

Santiago también denunció que Samara Mello, quien cerró sus cuentas tras conocerse la noticia, ha sido objeto de ataques en redes sociales, donde algunos usuarios la culpan por la muerte del exatleta.

