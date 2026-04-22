Partidos de hoy, miércoles 22 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 22 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
- Liga 1 – Perú
1.00 p. m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play
3.15 p. m. | Atlético Grau vs Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play
6.00 p. m. | Cusco F. C. vs F. C. Cajamarca – L1 Max, L1 Play
8.30 p. m. | Universitario vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play
- La Liga – España
12.00 p. m. | Elche vs Atlético de Madrid – ESPN 5, Disney +
1.00 p. m. | Real Sociedad vs Getafe – DSports 2, DGO
2.30 p. m. | F. C. Barcelona vs Celta – ESPN, Disney +
- Premier League – Inglaterra
2.00 p. m. | Burnley vs Manchester City – ESPN 5, Disney+
2.00 p. m. | Bounemouth vs Leeds United – Disney+
- Ligue 1 – Francia
12.00 p. m. | PSG vs Nantes – ESPN, Disney+
- Copa – Alemania
1.45 p. m. | Bayer vs Bayer Munich
- Copa – Francia
2.00 p. m. Estrasburgo vs Nice – Dsports, DGO
- Copa – Portugal
2.45 p. m. | FC Porto vs Sporting – RTP
- Copa – Brasil
Flamengo vs Vitoria – Dsports, DGO