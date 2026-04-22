Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Agustín Sosa
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 22 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 21 DE ABRIL

  • Liga 1 – Perú

1.00  p. m. | Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético – L1 Max, L1 Play

3.15 p. m. | Atlético Grau vs Sporting Cristal – L1 Max, L1 Play

6.00  p. m. | Cusco F. C. vs F. C. Cajamarca – L1 Max, L1 Play

8.30 p. m. | Universitario vs Deportivo Garcilaso – L1 Max, L1 Play

  • La Liga – España

12.00 p. m. | Elche vs Atlético de Madrid – ESPN 5, Disney +

1.00  p. m. | Real Sociedad vs Getafe – DSports 2, DGO

2.30 p. m. | F. C.  Barcelona vs Celta – ESPN, Disney +

  • Premier League –  Inglaterra

2.00 p. m. | Burnley vs Manchester City – ESPN 5, Disney+

2.00 p. m. | Bounemouth vs Leeds United  – Disney+

  • Ligue 1 – Francia

12.00 p. m. | PSG vs Nantes – ESPN, Disney+

  • Copa – Alemania

1.45 p. m. | Bayer vs Bayer Munich

  • Copa – Francia

2.00 p. m. Estrasburgo vs Nice – Dsports, DGO

  • Copa – Portugal

2.45 p. m. | FC Porto vs Sporting – RTP

  • Copa – Brasil

Flamengo vs Vitoria – Dsports, DGO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo