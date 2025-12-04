Hombre muere tras golpearse con una barra en el gimnasio | VIDEO

Un gimnasio en Olinda, Pernambuco, Brasil fue testigo de la muerte de uno de sus usuarios, pues un hombre de 55 años murió luego de golpearse con una barra con peso en el pecho. Si bien la muerte no fue instantánea, el hombre se mostró bastante golpeado y no resistió.

Personal del gimnasio y demás usuario lo ayudaron en todo momento, sin embargo, el golpe ya había dañado al hombre quien murió. La víctima fue identificada como Ronald José Salvador Montenegro de 55 años y lo lamentable fue que las cámaras de seguridad captaron el accidente.