Irán: más de 600 muertos en las protestas contra el régimen del ayatolá Ali Jamenei

Represión. Más de 600 personas han muerto desde el inicio de las protestas de Irán hace 15 días contra el régimen del ayatolá Ali Jamenei por la crisis económica que atraviesa el Estado. Varias ONG, desde entonces, han observado el caso y han denunciado desde el domingo cientos de cuerpos esparcidos por diferentes ciudades, sobre todo en la capital, Teherán.

Una de estas organizaciones es la ONG Irán Derechos Humanos (IHRNGO), que ha elevado sus cifras de fallecidos a 648, incluyendo a 9 menores de edad y con una predicción de 6.000 personas que aún están por confirmar su estado.

Desde el 28 de diciembre de 2025, Irán se encuentra bajo protestas masivas que se han volcado en una convulsión social sin precedentes. Según un informe de la Agencia de Activistas de Derechos Humanos (HRANA en sus siglas en inglés), además de las 544 asesinados, aún falta por esclarecer el caso de otras 579 personas, sin contar que, hasta el momento, se han enviado 10.681 civiles a prisión por presuntamente sumarse a las protestas.

“Estos datos, en particular la documentación visual y las pruebas relacionadas con los centros de detención de cadáveres en los alrededores de Teherán, han facilitado enormemente el proceso de verificación e indican que el número de muertos es mucho mayor y que la represión ha escalado”, señala el informe del HRANA.

La organización señala que las cifras no son exactas debido a que el régimen iraní a bloqueado el internet en todo el país, llegando a tan solo el 1 % de efectividad. No obstante, se ha documentado que, pese a esta conectividad, se ha registrado protestas en 585 lugares, 186 ciudades y 31 provincias.

