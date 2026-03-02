Irán: ¿quién gobierna tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei?

El primer día de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán terminó con la muerte del ayatolá Ali Jamenei, lo que deja al régimen iraní en una situación de incertidumbre y vacío de poder. La desaparición del líder supremo, ocurrida el pasado 28 de febrero, plantea interrogantes sobre quién asumirá el control en medio de un contexto de confrontación militar activa.

Tras el fallecimiento de Jamenei, de 86 años, las autoridades decretaron luto nacional y establecieron siete días feriados. Paralelamente, se inició un complejo proceso para definir a su sucesor, que podría prolongarse debido a la persistencia del conflicto con Estados Unidos e Israel.

GOBIERNO PROVISIONAL

Según la Constitución iraní, un consejo de tres personas asumirá temporalmente el poder durante este periodo de transición. El grupo está conformado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe de la judicatura Gholamhossein Mohseni Ejei y el clérigo de alto rango Alireza Arafi.

Este mecanismo es distinto al aplicado en 1989, tras la muerte del fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeini, cuando Jamenei fue designado como nuevo líder supremo en menos de un día y sin un consejo interino. El actual panorama, marcado por los ataques externos, complica aún más el proceso de sucesión.

PAPEL DEL IRGC

En estos momentos de inestabilidad, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) también ha cobrado relevancia. Aunque su función principal es la defensa militar del país, el IRGC ha consolidado poder político y social, influyendo en el orden interno más allá de su rol castrense.

¿QUIÉN ELIGE AL NUEVO LÍDER?

Contrario a lo que muchos imaginan, el consejo interino no elige al sucesor de Jamenei. Esa responsabilidad recae en la Asamblea de Expertos, un cuerpo integrado por 88 clérigos de alto rango. La Asamblea es elegida por el pueblo iraní cada ocho años, aunque sus miembros son previamente evaluados por el Consejo de Guardianes, organismo de 12 juristas que también supervisa la compatibilidad de las leyes con la sharia.

La Asamblea de Expertos no solo determina la sucesión del líder supremo, sino que históricamente ha ejercido un control riguroso sobre el acceso a cargos públicos. En 2021, por ejemplo, vetaron a más de 600 aspirantes a la presidencia, entre ellos todas las mujeres, lo que refleja su influencia sobre el panorama político del país.

