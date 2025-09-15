La AIL firma importante acuerdo para fortalecer el intercambio global de noticias

En el marco de la LXII Asamblea General y encuentro de asociados de la Asia Pacific Broadcasting Union (ABU), celebrada en Mongolia, la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) suscribió un acuerdo de cooperación para el intercambio de contenidos noticiosos con esta organización asiática.

El acuerdo, suscrito por Juan Carlos Isaza, director ejecutivo de la AIL, y Ahmed Nadeem, secretario general de ABU, facilitará el intercambio de contenido informativo, lo que aumentará la cobertura latinoamericana para los miembros de la ABU.

La cooperación fue posible, en gran parte, gracias a que ambas organizaciones pertenecen a la World Broadcasting Unions (WBU).

Juan Carlos Isaza Montejo, de AIL, expresó su satisfacción con la alianza. «Este nuevo acuerdo firmado en Ulán Bator permitirá a nuestra organización dar un paso muy importante para ofrecer a nuestros 21 canales de televisión asociados un servicio global de noticias en virtud de un acuerdo de cooperación para el intercambio de noticias», afirmó.

Agregó que en una nueva era de redes sociales, desinformación y noticias falsas, “la colaboración entre medios de comunicación serios, responsables y reconocidos es esencial para proteger la democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

AIL es una alianza de 22 estaciones de televisión latinoamericanas que comparten contenidos noticiosos de alto nivel, así como recursos humanos y técnicos.

Indra Singh, director de noticias de ABU, celebró el acuerdo oficial. «Habíamos estado usando el contenido de AIL y ellos el nuestro a modo de prueba, y después de ese período, ambas partes percibieron el claro beneficio de formalizar esta colaboración», afirmó.

Singh añadió que el acuerdo permitirá a ABU News ofrecer más contenido latinoamericano en su plataforma Asia-Pacific View (APV) a través de Asiavision, lo que ayudará a sus miembros a mejorar su cobertura internacional de noticias. “También significa que el contenido de nuestros miembros ahora llegará a hogares en una parte completamente diferente del mundo”, afirmó.

Asia Pacific Broadcasting Union

ABU es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1964, la cual reúne a 226 entes de radiodifusión de 66 países de Asia y Oceanía. La asociación cubre una zona geográfica que se extiende desde Turquía hasta Samoa y desde Rusia hasta Nueva Zelanda, abarcando una audiencia de cerca de tres mil millones de personas. Su objetivo es ayudar al desarrollo de la radiodifusión en esta región y promover los intereses colectivos de sus miembros.

Participar de este evento y suscribir un acuerdo de cooperación con ABU, le permite a la Alianza fortalecer el servicio de noticias ofrecido a sus asociados, acceder a material de interés proveniente de esta región y fortalecer sus relaciones con asociaciones similares en otros continentes.

