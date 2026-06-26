La ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas por los terremotos en Venezuela

Estimaciones realizadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU advierten que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela. De las cuales, dos millones serían de Caracas, la capital del país llanero.

De acuerdo al portavoz de la OIM, Zoe Brennan, estas estimaciones se volverían más precisas conforme se tenga más información sobre la catástrofe.

Hasta la fecha, estos millones de venezolanos afectados por los movimientos sísmicos enfrentan derrumbamiento de edificaciones, daño de infraestructuras esenciales y un acceso a los servicios básicos limitados.

A esto se suma la pérdida de vidas, personas heridas y la sensación de desprotección e inseguridad que viven tras haber visto sus hogares afectados o, en el peor de los casos, completamente perdidos.

ACCIONES DE LA OIM

Más allá de la información y las cifras que vienen recopilando en la OIM, el portavoz Zoe Brennan indicó que la principal preocupación son las personas afectadas por esta tragedia, a quienes les transmitió su pésame.

Tras ello, indicó que en casos como este cada hora que pasa es de suma importancia. Por lo que informó que se viene priorizando el trabajo de búsqueda y el rescate, con equipos internacionales que están llegando para prestar ayuda.

Por ejemplo, desde Perú se conformó un grupo especializado en búsqueda y rescate urbano (USAR), integrados por 40 bomberos altamente capacitados, que se encuentran listos para viajar a Venezuela, una vez que se habilite el puente humanitario para brindar apoyo tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en dicho país.

Finalmente, la OIM viene ampliando sus operaciones y recibiendo apoyo de donantes y socios estratégicos. Un trabajo que se realiza en colaboración con las Naciones Unidas y los socios humanitarios para movilizar rápidamente la ayuda vital. Se busca proporcionar alojamiento de emergencia, agua, saneamiento y material de higiene, servicios sanitarios y suministros de socorro.

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