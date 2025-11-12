Aerolínea cancela diversos vuelos por huelga indefinida de sus pilotos

Decenas de vuelos de Latam Airlines han sido cancelados este miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, pues varios pilotos han iniciado una huelga a través del Sindicato de Pilotos Latam (SPL) desde la medianoche de este miércoles.

Varios pasajeros que tenían previsto viajar a Chile o salir del país sureño vía Latam Airlines, sufrieron las cancelaciones de sus vuelos, sin embargo, la aerolínea comunicó que al menos el 10% de sus usuarios se han visto afectados por esta medida y que vienen trabajando para encontrar soluciones.

“Siguiendo con nuestro compromiso con todos los pasajeros que tienen vuelos programados en estas fechas y con el propósito de entregarles tranquilidad y el apoyo necesario, hemos implementado medidas para reducir el número de personas afectadas y ofrecerles la mejor alternativa posible”, señaló el vicepresidente de Clientes de LATAM Airlines Group, Paulo Miranda.

La huelga inicia debido a que los pilotos sienten la necesidad de “recuperar las condiciones previas al 2020, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía”. Asimismo, la aerolínea indicó que mantiene conversaciones con el sindicato para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

En total son 464 pilotos los que han iniciado con la huelga, lo cual representa a más del 50% de trabajadores de la aerolínea en Chile. Cabe mencionar que en los últimos días, el conflicto entre los pilotos y la aerolínea no llegaron a un acuerdo y fue el 97% de los trabajadores quienes rechazaron la última oferta de la compañía.

