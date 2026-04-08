Líbano: más de 200 muertos por ataque de Israel a gran escala tras tregua con Irán

La tregua entre Israel, Estados Unidos e Irán no contenía al Líbano. Después de las primeras horas de este pacto, el ejército israelí lanzó su mayor ataque masivo sobre Beirut que dejó más de 200 personas fallecidas en medio de la guerra contra Hezbolá.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, a través del Ministerio de Salud del país musulmán, informó que son 254 personas las que murieron y otras 1.165 resultaron heridas hasta la tarde de este 8 de abril. Según Israel, el bombardeo alcanzó cien objetivos en 10 minutos.

Según explicó Donald Trump al medio PBS News Hour, Líbano no estaba dentro de los países beneficiados por la tregua de alto al fuego durante las negociaciones con Pakistán. “Es una escaramuza separada”, comentó el mandatario.

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí y pedido por presuntos delitos contra la humanidad, indicó que la tregua excluía los “combates” contra el grupo armado Hezbolá.

Por otro lado, algunos periodistas del medio The Associated Press, no vieron jamás tal cantidad de andanadas de bombas cayendo sobre Beirut y tampoco tal magnitud de desastre bélico que terminó con varias personas asesinadas sobre las calles de la capital de Irán.

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