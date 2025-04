Líderes mundiales se despiden del papa Francisco: «Sabía fomentar la unidad»

El papa Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano, murió este lunes a los 88 años, luego de pasar varios días internado en el hospital producto de una neumonía bilateral que lo alejó de sus actividades. Esta trágica noticia se da a tan solo un día de su última aparición pública en la Plaza San Pedro por motivo de Pascua.

Tras el anuncio de su deceso, líderes mundiales compartieron mensajes de condolencia por esta pérdida para los miles de fieles católicos.

La Casa Blanca compartió dos instantáneas, una de ellas teniendo como protagonistas al sumo pontífice, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania. «Descansa en paz, papa Francisco», se lee en el post.

Otro de los primeros mandatarios en emitir un mensaje de pésame fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien consideró que el santo padre «quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres».

From Buenos Aires to Rome, Pope Francis wanted the Church to bring joy and hope to the poorest. To unite people with one another and with nature. May this hope be reborn endlessly beyond him.



To all Catholics, to a grieving world, my wife and I send our thoughts. pic.twitter.com/UTmNxC1r4V