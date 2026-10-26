Los presidentes de Sudamérica que saludaron a Lula da Silva tras su victoria electoral en Brasil

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil generó reacciones entre los mandatarios de la región. A través de las redes sociales, varios líderes transmitieron las felicitaciones y expresaron sus expectativas sobre la relación con el país vecino.

Entre los mensajes destacaron los llamados a fortalecer la cooperación bilateral, impulsar el desarrollo y profundizar la integración regional, además de los reconocimientos a la participación ciudadana durante las elecciones.

PERÚ BUSCA REFORZAR SU RELACIÓN BILATERAL

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, publicó un mensaje para Lula por su victoria y reconoció al pueblo brasileño por la jornada electoral.

“Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza”, señaló.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

PARAGUAY DESTACA LA AGENDA CONMÚN CON BRASIL

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Lula y al pueblo brasileño por el resultado de los comicios. En su mensaje, subrayó los objetivos que comparten ambas naciones y la importancia de continuar trabajando de manera conjunta.

Felicidades @LulaOficial por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente. — Santiago Peña (@SantiPenap) October 26, 2026

BOLIVIA RESALTA LOS VÍNCULOS HISTÓRICOS ENTRE AMBOS PAÍSES

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, también saludó al presidente brasileño y puso énfasis en la cercanía geográfica e histórica que une a las dos naciones.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. 🇧🇴🤝🇧🇷 — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026

CHILE APUESTA POR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LA SEGURIDAD

Desde Chile, el presidente José Antonio Kast informó que sostuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo por el resultado electoral.

El jefe de Estado chileno también señaló que ambas naciones tienen “mucho futuro en común” y planteó la posibilidad de impulsar una agenda conjunta centrada en la integración económica y la lucha contra el crimen organizado en la región.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región. 🇨🇱🇧🇷 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

ECUADOR PLANTEA ENFRENTAR DESAFÍOS COMPARTIDOS

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se sumó a las felicitaciones y destacó la necesidad de que los países latinoamericanos encuentren puntos de cooperación frente a los problemas que afectan a la región.

Felicitaciones @LulaOficial por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 26, 2026

VENEZUELA DESTACA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

El Gobierno venezolano también felicitó al mandatario brasileño mediante un pronunciamiento difundido por su Cancillería. En el documento, destacó la participación de los ciudadanos en las urnas y expresó su disposición a mantener la cooperación con Brasil.

La República Bolivariana de Venezuela felicita la masiva y cívica participación del pueblo de la República Federativa del Brasil en la segunda vuelta electoral celebrada el día de hoy que condujo a la victoria del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. https://t.co/RrWnq7SogS — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 26, 2026

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