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Los presidentes de Sudamérica que saludaron a Lula da Silva tras su victoria electoral en Brasil

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mlapuente@latina.pe
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La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil generó reacciones entre los mandatarios de la región. A través de las redes sociales, varios líderes transmitieron las felicitaciones y expresaron sus expectativas sobre la relación con el país vecino.

Entre los mensajes destacaron los llamados a fortalecer la cooperación bilateral, impulsar el desarrollo y profundizar la integración regional, además de los reconocimientos a la participación ciudadana durante las elecciones.

PERÚ BUSCA REFORZAR SU RELACIÓN BILATERAL

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, publicó un mensaje para Lula por su victoria y reconoció al pueblo brasileño por la jornada electoral.

“Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza”, señaló.

PARAGUAY DESTACA LA AGENDA CONMÚN CON BRASIL

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Lula y al pueblo brasileño por el resultado de los comicios. En su mensaje, subrayó los objetivos que comparten ambas naciones y la importancia de continuar trabajando de manera conjunta.

BOLIVIA RESALTA LOS VÍNCULOS HISTÓRICOS ENTRE AMBOS PAÍSES

El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, también saludó al presidente brasileño y puso énfasis en la cercanía geográfica e histórica que une a las dos naciones.

CHILE APUESTA POR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LA SEGURIDAD

Desde Chile, el presidente José Antonio Kast informó que sostuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo por el resultado electoral.

El jefe de Estado chileno también señaló que ambas naciones tienen “mucho futuro en común” y planteó la posibilidad de impulsar una agenda conjunta centrada en la integración económica y la lucha contra el crimen organizado en la región.

ECUADOR PLANTEA ENFRENTAR DESAFÍOS COMPARTIDOS

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se sumó a las felicitaciones y destacó la necesidad de que los países latinoamericanos encuentren puntos de cooperación frente a los problemas que afectan a la región.

VENEZUELA DESTACA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

El Gobierno venezolano también felicitó al mandatario brasileño mediante un pronunciamiento difundido por su Cancillería. En el documento, destacó la participación de los ciudadanos en las urnas y expresó su disposición a mantener la cooperación con Brasil.

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