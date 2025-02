Maduro libera a seis estadounidenses tras reunión con enviado de Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, liberó a seis ciudadanos estadounidenses tras una reunión con Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump.

Los seis liberados formaban parte de un grupo de ocho estadounidenses arrestados en 2024, acusados de conspirar contra el Gobierno venezolano. Entre ellos, Aaron Barret Logan y Gregory David Werber fueron acusados de planear actos de sabotaje, mientras que David Guttember Guillaume fue señalado de brindar apoyo logístico a grupos opositores. Aún permanecen detenidos otros ciudadanos, como Castañeda Gómez, supuesto militar de EE.UU. acusado de encabezar un plan para atentar contra altos funcionarios chavistas.

We are wheels up and headed home with these 6 American citizens.



They just spoke to @realDonaldTrump and they couldn’t stop thanking him. pic.twitter.com/sCvCO4HQQv