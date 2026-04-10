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Maltrato laboral en España: arrojan tartazos a trabajadores de call center por bajo rendimiento

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Redacción Latina Noticias
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En España, la Policía arrestó a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, por explotación laboral de trabajadores extranjeros en varios call centers de Madrid y Fuenlabrada. Los detenidos sometían a los empleados a condiciones abusivas, incluyendo el arrojar tartas a quienes tenían peores resultados.

Los centros empleaban guiones diseñados para confundir a los clientes y forzar la contratación de servicios, mientras mantenían un control absoluto sobre la plantilla. La investigación, realizada con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reveló que los trabajadores carecían de permisos legales, descansos, vacaciones y cobertura médica.

El operativo se ejecutó el 10 de marzo en 15 sedes, donde los agentes constataron un sistema de castigos y recompensas basado en el rendimiento diario de los empleados, obligándolos a extender jornadas para evitar sanciones.

Los siete detenidos quedaron a disposición judicial por un delito continuado contra los derechos laborales, en un caso que expone graves irregularidades en la explotación de ciudadanos extranjeros en España.

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