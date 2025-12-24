María Corina Machado anuncia su inminente regreso a Venezuela para la “fase definitiva”

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó este 24 de diciembre su retorno a Venezuela tras su paso por Oslo. En un mensaje navideño cargado de determinación, la dirigente aseguró que la ruta hacia la democracia entra en una etapa crucial para consolidar la victoria opositora.

Mediante un audio difundido en su cuenta de X (antes Twitter), Machado adelantó que en breve revelará las nuevas acciones del movimiento democrático.

“Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria, pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que yo sé que nuestra gente entiende mejor que nadie”, explicó la líder.

La exdiputada subrayó que su prioridad es la operatividad desde el terreno: “pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha”.

