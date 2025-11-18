Matan a balazos a popular influencer “El Jerry” en México

Gerardo Moya, popular influencer conocido en redes sociales como “El Jerry”, fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa. El creador de contenido, quien se encontraba acompañado de Gustavo “N”, salía de un autolavado en el sector Tres Ríos cuando fueron interceptados por hombres armados.

Según los primeros reportes policiales, ambos se desplazaban en una camioneta cuando un grupo de atacantes abrió fuego en plena vía pública. El ataque dejó sin vida a las dos personas dentro del vehículo.

Momentos antes del homicidio, en la cuenta de Instagram de “El Jerry” se compartieron historias donde se observaba a los dos consumiendo cerveza, con un fondo musical que hacía referencia a un grupo criminal.

Esas publicaciones serían las últimas del creador de contenido, quien contaba con miles de seguidores en plataformas digitales. Las autoridades de Sinaloa ya investigan el caso para determinar el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

