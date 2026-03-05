México aprueba reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales

El Congreso mexicano confirmó la constitucionalidad de la reforma que reducirá gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales entre 2027 y 2030.

Tras recibir la aprobación del Senado, la Cámara de Diputados y la mayoría de congresos estatales, el paso siguiente es su publicación en el Diario Oficial de la Federación, trámite que permitirá que la normativa entre en vigor.

El plan de transición establece que en 2026 la jornada seguirá siendo de 48 horas, bajará a 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030.

La reforma mantiene un día de descanso semanal por cada seis trabajados, descartando la posibilidad de dos días obligatorios que algunos sectores habían propuesto.

Por otro lado, se incrementa el límite de horas extra a 12 por semana, con un máximo de cuatro horas diarias y hasta cuatro días semanales, para ayudar a las empresas durante la adaptación.

Especialistas señalan que esta modificación busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar la productividad, aunque sindicatos críticos consideran que la medida no resuelve las demandas sobre descansos.

